شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 23 -7-2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.436 جنيه للشراء.

13.492جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.574جنيه للشراء.

13.499جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.553جنيه للشراء.

13.474جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.462جنيه للشراء.

13.499جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.56جنيه للشراء.

13.5جنيه للبيع.