شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقي مجموعة من كُتاب الرأي وخبراء الاقتصاد والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مجموعة من كتاب الصحافة المصرية ومقالات الرأي وخبراء وأساتذة الاقتصاد والطاقة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية في إطار لقاءات الحوار المجتمعي حول قطاع الطاقة في مصر.

ضم اللقاء الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الاهرام الاسبق والإعلامي محمد علي خير والإعلامي ونشأت الديهي والكاتب الصحفى وأيمن عبدالمجيد رئيس تحرير جريدة روزاليوسف والكاتبة الصحفية والهام ابوالفتح المشرف العام على موقع صدي البلد ومحمد صلاح المتخصص في شئون الطاقة، ومن الخبراء والأكاديميين الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال والدكتورة وفاء علي استاذة الاقتصاد بجامعة قناة السويس وخبيرة أسواق الطاقة والدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة المواد البترولية سابقا والدكتور ثروت راغب استاذ هندسة البترول والطاقة والدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي.

وأكد المهندس كريم بدوي في مستهل اللقاء، أهمية لقاءات الحوار المجتمعي في طرح الحقائق والمعلومات للرأي العام حول التحديات التي يواجهها قطاع البترول والغاز والتعدين، واستعراض الحلول والإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الأخير ، ومدى التقدم في التعامل مع هذه التحديات.

واستعرض الوزير خلال حواره مع المشاركين في اللقاء التحديات التي واجهها قطاع البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة ، موضحا كيف أسهمت الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الوزارة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء في استعادة ثقة المستثمرين وشركاء الاستثمار، وتشجيعهم على ضخ استثمارات مجدداً، بما انعكس إيجابا على دوران عجلة الإنتاج ونجاح القطاع في وقف تراجع معدلات الإنتاج لأول مرة منذ سنوات عدة وتحقيق الاستقرار لها وتوفير جانب من الفاتورة الاستيرادية للوقود خلال العام، مؤكدا أن تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وإزالة التحديات في هذا الشأن من أولويات اهتمام القيادة السياسية والحكومة .

كما استعرض الوزير رؤية الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية لتنفيذ محاور استراتيجيتها، والتي تتضمن زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من البنية التحتية، ومصافي التكرير، ومصانع البتروكيماويات، فضلاً عن النهوض بقطاع التعدين لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والخضراء، مع التأكيد على الحفاظ على سلامة العنصر البشري والبيئة.

كما اشار الى خطط دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في قطاع الطاقة، بما في ذلك مجمعات إسالة وتصدير الغاز، ومستودعات التخزين، وشبكات وخطوط نقل الطاقة، موضحا أن مصر تستثمر علاقات التعاون الإقليمي لهذا الهدف، مستشهداً بالاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مع قبرص، بحضور فخامة رئيسي البلدين، لربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

وأوضح الوزير الانتهاء بنجاح من تننفيذ خطة استباقية لتأمين منظومة إمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي، عبر تنويع مصادر التوريد والاعتماد على بدائل متعددة، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي واستقبال الغاز عبر خطوط الأنابيب، إلى جانب تطوير بنية تحتية متقدمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال سفن التغييز بموانئ سوميد وسونكر بالعين السخنة.

وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق مرونة واستدامة منظومة الإمداد، وتمكين القطاع من مواجهة أية تحديات أو متغيرات طارئة، وضمان تلبية احتياجات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والصناعة، بكفاءة وبشكل مستدام .

واستعرض الوزير ما تحقق من تقدم كبير في تهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، وجهود استغلال الخامات التعدينية بشكل اقتصادي يعود بقيمة مضافة حقيقية على الدولة، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إلى جانب تحديث نظم استغلال الذهب والمعادن لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للمستثمرين، وتطوير وتوحيد نظام التراخيص لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات.



