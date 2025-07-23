شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصرى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات، بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الآن خلال تعاملات اليوم الآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز