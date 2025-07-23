شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على زيادة رأس المال المصدر لـ3 شركات وخفض بايونيرز وجدوى والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، وريكاب للاستثمارات المالية، والمالية والصناعية المصرية، فيما خفضت شركات جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.

ووافقت اللجنة، على قيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو ، من 1.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.487 مليار جنيه إلى 1.687 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه موزعة على عدد 20 مليون سهم وقد تم الاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة العادلة البالغة 50 جنيهات للسهم عبارة عن 10 جنيهات للسهم قيمة اسمية مضافا إليها 40 جنيه للسهم علاوة إصدار بإجمالى 800 مليون جنيه، على أن ترحل إلى حساب الاحتياطي والزيادة مسددة بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

كما وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ريكاب للاستثمارات المالية، من 591.4 مليون جنيه إلى 638.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 47.3 مليون جنيه بإصدار عدد 9.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، (بواقع 0,0800000352 مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة ) تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2024.

وكذلك وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المالية والصناعية المصرية، من 727.7 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه بزيادة قدرها 272.3 مليون جنيه بإصدار عدد 27.2 مليون سهم، والقيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات، تمويلاً من حساب الاحتياطيات وفقا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2024، (بواقع 0.3742547176 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة).

فيما قررت اللجنة، الموافق على قيد خفض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة جدوى للتنمية الصناعية، من 2 مليار جنيه إلى 1.962 مليار جنيه بتخفيض قدره 41.3 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 21.8 مليون سهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 1.962 مليار جنيه موزع على 1.033 مليار سهم بقيمة اسمية 1.9 جنيه للسهم.

كما وافقت اللجنة، قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، من 4.746 مليار جنيه إلى 4.712 مليار جنيه بتخفيض قده 34.4 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 7.655 مليون سهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 4.712 مليار جنيه موزع على عدد 1.047 مليار سهم بقيمة اسمية 4.5 جنيه للسهم.