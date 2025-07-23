شكرا لقرائتكم خبر عن "جهاز تنمية المشروعات": معرض "صنع في دمياط" يحقق 4 ملايين جنيه مبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن معرض "صنع في دمياط" المقام بمحافظة الإسكندرية يشهد إقبالًا واسعًا منذ انطلاقه، وحقق مبيعات تجاوزت 4 ملايين جنيه حتى الآن، في أولى دوراته بالمحافظة. ويُنظم المعرض بالتعاون مع محافظتي دمياط والإسكندرية، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وأكد جهاز تنمية المشروعات أن المعرض يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم مشروعات الأثاث الدمياطي، ومساعدتها في فتح أسواق جديدة والتوسع في المحافظات الساحلية خلال موسم الصيف، بما يسهم في تنشيط حركة المبيعات ويعزز فرص التشغيل.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور وليد البرقي، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، خلال زيارته للمعرض، عن تقدير الجامعة للتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات، مشيدًا بالدور الذي يلعبه الجهاز في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال توفير الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية اللازمة لنمو وتطوير مشروعاتهم.

وأشار البرقي إلى اهتمام الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بترسيخ هذا التعاون في مختلف مجالات ريادة الأعمال، مع العمل على تثبيت إقامة معرض "صنع في دمياط" بصفة دورية في الإسكندرية، ليصبح منصة تسويقية ثابتة تتيح لأصحاب المشروعات عرض منتجاتهم أمام جمهور أوسع.

وأوضح البرقي أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من مشروعات الأثاث من دمياط والإسكندرية، ويقدم تشكيلة متميزة من الأثاث الفاخر المصنع بأيدي شباب مصريين، باستخدام أجود أنواع الأخشاب الطبيعية، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المستهلكين، خاصة في ظل الإقبال الكبير من أهالي وزوار الإسكندرية والساحل الشمالي.

ويضم المعرض عشرات العارضين الذين يقدمون أحدث التصميمات في غرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات، بمزيج من الطابع الكلاسيكي والحديث، ويلبي احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وجودة عالية.