شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركات ابن سينا وسبيد ميديكال وسوديك 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركتي سبيد ميديكال، وابن سينا فارما، وذلك لعدم التزام الشركتين بأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما وقعت التزام مالي على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وذلك لعدم التزام الشركة بموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 31/03/2025 و30/06/2025 طبقًا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية.

في نفس السياق قررت لجنة القيد، منح 4 شركات وهي (ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وجلاكسو سميثكلاين، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية)، مهلة أسبوع من تاريخ إخطار الشركات، لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 30/06/2025 طبقًا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية، على أن يعاد عرض موقف الشركات التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد.

كما قررت لجنة القيد، منح شركتا القاهرة للخدمات التعليمية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، مهلة 15 يوم لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية (المنفردة / المستقلة )عن الفترة المالية المنتهية في 31/05/2025 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.