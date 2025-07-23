شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول: شل مصر تستثمر فى حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة شل مصر أعلنت عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنمية اكتشاف الغاز بحقل "غرب مينا" الواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر الأبيض المتوسط في مصر، وذلك في إطار مشروعات محور جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي الذي يأتي في مقدمة محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية

وستتولى شركة شل (بنسبة 60٪) تنمية وتشغيل حقل "غرب مينا" إلى جانب شركة كوفبيك مصر المحدودة (بنسبة 40٪)، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وتم اكتشاف حقل "غرب مينا" في أكتوبر 2023، وسيتم تنمية حقل "غرب مينا" من خلال ربطه بالبنية التحتية لمنطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة (WDDM)، مما يساهم في تعزيز إمدادات الطاقة للسوق المحلي .

وقالت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: "يعزز الاستثمار في إنتاج جديد من حقل "غرب مينا" جهود شركة شل الرائدة عالميًا في قطاع الغاز المتكامل، ويدعم توفير طاقة آمنة وموثوقة للسوق المحلية، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتحقيق قيمة أكبر بانبعاثات أقل."



