شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025.. عيار 18 بـ4038 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 21 سعر 4710 جنيهات، وسجل عيار 18 سعر4038 جنيها.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3416 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3430 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3424 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5382.86 جنيهًا

- عيار 21: 4710 جنيهات

- عيار 18: 4038 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37640 جنيهًا

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



