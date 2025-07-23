شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة وادي الملوك للطحن بقيمة 86 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.5 مليون بقيمة 86 مليون جنيه، وصفقة على شركة يورو شيبنج إيجيبت للملاحة بحجم تداول 245 ألف سهم بقيمة 18.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة السد العالي للمطاحن بحجم تداول 49.5 ألف سهم بقيمة 4.95 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 18.1 مليون سهم بقيمة 121.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 43 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.8 آلاف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4%، والعرب على 3.65%، واستحوذت المؤسسات على 22.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.7 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.11% ليغلق عند مستوى 16516 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة.