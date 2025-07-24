شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات سوق الصرف فى مصر.. استقرار سعر الدولار بمستهل التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف في مصر، استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية الخميس 24 يوليو 2025، استقرارًا في مستهل التداولات الصباحية.

وبلغ بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى CIB سعر 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49 جنيهاا للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأكد أن السوق المحلي بدأ يستعيد توازنه مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محليًا والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.