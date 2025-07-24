سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء بمناسبة العطلة الرسمية اليوم، بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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