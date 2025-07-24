الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء بمناسبة العطلة الرسمية اليوم، بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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