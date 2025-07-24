شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع 20 جنيها اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 4650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بنحو 20 جنيها، حيث سجل عيار 21 نحو 4650 جنيها والجنيه الذهب 37200 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5314 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4650 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3985 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37200 جنيهًا

وشهدت الأسواق تراجعا ملحوظا خلال آخر تعاملات أمس الأربعاء في السوق المحلية والعالمية على السواء، نتيجة اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل الى اتفاق تجاري مع اليابان، الى جانب تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما ادي إلى عزوف المستثمرين عن الذهب كملاذ آمن في الوقت الحالي.

وكانت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي رصدت تسارع نسبي في وتيرة التضخم في شهر يونيو الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ0.1% في مايو السابق له.

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.