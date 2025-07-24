شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24-7- 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.950 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 21 مبلغ 28.950 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.100 دينار

- عيار 22 سجل 30.325 دينار

- عيار 21 سجل 28.950 دينار

- عيار 18 سجل 24.825 دينار

- عيار 14 سجل 19.300 دينار

- عيار 12 سجل 16.550 دينار

- الاونصة 1029.300 دينار

- الجنيه الذهب 231.650 دينار

- الأونصة بالدولار 3374.39 دولار

ونجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.

الجدير بالذكر أنه إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يعزز ذلك من شهية المخاطرة العامة ويقلل الطلب على الذهب، لكن إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكي فقد يدفع ذلك عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب.



