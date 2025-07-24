شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء بمناسبة العطلة الرسمية اليوم، بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس ،بالبنك الأهلى 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع
49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
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