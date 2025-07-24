وزارة الصناعة تستعرض مزايا الطرح الاستثنائى لـ36 مصنعا جاهزا للتشغيل الفورى لصناعة الجلود

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قبل ثلاثة أيام من غلق باب التقدم على الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي الممتد حتى 27 يوليو الجاري

وزارة الصناعة تستعرض مزايا الطرح الاستثنائي لـ 36 مصنعًا جاهزًا للتشغيل الفوري لتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع

الطرح بنظامي التمليك والإيجار مع تيسيرات تمويلية غير مسبوقة: 25% مقدم (10% جدية حجز + 15% عند التخصيص)، وتقسيط حتى 6 سنوات بفائدة 10% فقط، مع خصم 7% للسداد النقدي

تسعير المصانع وفقًا لتكلفة الإنشاءات والمرافق الفعلية، ومنح سنة سماح قبل سداد أول قسط للتمليك وثلاثة أشهر سماح قبل بدء الإيجار

المدينة تمنح مشروعاتها ميزة تصديرية فريدة: 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات





كشفت وزارة الصناعة عن التيسيرات غير المسبوقة التي أتاحتها شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي ضمن الطرح الثاني المتميز لعدد 36 مصنعًا كامل التجهيز لإنتاج المنتجات الجلدية تامة الصنع، وذلك بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي، والتي تُعد أول مدينة صناعية متخصصة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعاصمة لصناعة الجلود في المنطقة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية العناقيد الصناعية المتكاملة.

ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع قرب غلق باب التقديم، حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على موعد الانتهاء المقرر في 27 يوليو الجاري. وقد تم طرح الوحدات إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

راعت الدولة في تصميم المدينة تنوع المساحات لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاستثمارية، حيث يشمل الطرح مصانع بمساحات تبدأ من 121 مترًا مربعًا وتصل حتى 2000 متر مربع، وتصل ارتفاعات الوحدات إلى 10 أمتار، مع إمكانية التقدم للحصول على أكثر من وحدة ودمجها وفقًا للطاقة الإنتاجية المستهدفة. وقد تم تجهيز المصانع بالكامل بما يتناسب مع نشاط صناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، إلى جانب توافر البنية التحتية الحديثة، والخدمات الداعمة للتصنيع والتسويق والتدريب وإقامة المعارض المحلية والدولية.

تميز الطرح الحالي بتقديم تيسيرات مالية استثنائية، حيث تم تسعير المصانع على أساس تكلفة المرافق والإنشاءات الفعلية لعام 2021، مع سداد مقدم بنسبة 25% على دفعتين (10% جدية حجز و15% عند التخصيص)، وإتاحة تقسيط باقي القيمة حتى 6 سنوات بينها سنة سماح، وبفائدة ميسرة تبلغ 10% بالتعاون مع الشركة، كما أتيح أيضًا التقسيط حتى 10 سنوات بالتعاون مع عدد من البنوك.

ويُتاح التقدم للحصول على الوحدات بنظام الإيجار، حيث يقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر كتأمين عند الحجز، و3 أشهر أخرى كمقدم إيجار عند التخصيص، ويحصل بعد ذلك على فترة سماح لمدة 3 أشهر قبل سداد أول قسط إيجاري.

وتأكيدًا على دعم الدولة للمستثمرين، عقدت الوزارة شراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات، الراعي الرسمي لهذا الطرح، لتوفير حزمة تمويل متكاملة تشمل تمويل شراء الوحدات بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها ولمدة سداد حتى 10 سنوات، فضلًا عن تمويل الآلات والمعدات لفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع تقديم دعم فني وتصديري للمصدرين والراغبين في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما يحصل المستثمرون بمدينة الجلود على حوافز إضافية مميزة، من أبرزها زيادة بنسبة 50% من برنامج رد أعباء الصادرات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المدينة ويمنحها ميزة تصديرية فريدة.

وقد تم تجهيز المرحلة الثالثة من المدينة لتكون قاعدة لصناعة المنتجات الجلدية الفاخرة، ونقطة انطلاق لتصدير المنتجات النهائية والإكسسوارات والصناعات المغذية، بما يضمن استكمال حلقات سلسلة القيمة بداية من مرحلة الدباغة وصولًا إلى المنتج النهائي.

وتُعد مدينة الجلود بالروبيكي نقلة نوعية لصناعة الجلود المصرية، حيث أُنشئت وفقًا لأعلى المعايير البيئية والعالمية، وتتمتع بشبكة مرافق متكاملة وطرق داخلية وخارجية، كما تقع في موقع استراتيجي متميز يرتبط بشبكة من الطرق الحيوية مثل طريق القاهرة – الإسماعيلية، وطريق القاهرة – السويس، والطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية، والطريق الدائري الإقليمي، بما يسهل الوصول إلى موانئ البحر الأحمر والمتوسط مثل السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية.

وتُذكّر وزارة الصناعة المستثمرين بأن إجراءات الحجز والتقديم تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال المنصة الرقمية www.madein.eg، وقد تم توفير كراسة شروط مترجمة إلى سبع لغات لتيسير مشاركة المستثمرين الأجانب، ضمن خطة الدولة لجذب استثمارات صناعية محلية ودولية ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.



