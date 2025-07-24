وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة المنصورة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني: الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية ونحرص على الوقوف على كافة التحديات وإيجاد الحلول لها

مرزوق: مدينة المنصورة الجديدة فخر لمحافظة الدقهلية ونموذج لمدن الجيل الرابع

في مستهل زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات مدينة المنصورة الجديدة، وبحث أبرز المعوقات التي تواجه مراحل التنفيذ، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن الإسراع بمعدلات الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وذلك بمقر جهاز المدينة، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكداً حرصه على الوقوف على كافة التحديات وإيجاد الحلول لها. كما أعرب عن سعادته بوجود مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وكذا حرصه على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة والوقوف على الأعمال الجارية بها على الأرض لتذليل أي تحديات ومشاكل والاستماع لشكاوى المواطنين.

وأكد وزير الإسكان دعمه الكامل لكافة ملفات العمل المشتركة مع محافظة الدقهلية، والحرص على إنجاز كافة المشروعات وإدخالها حيز التشغيل لخدمة المواطنين، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروعات، وخاصة المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث أنها تنعكس على جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة، بجانب المشروعات الموضوعة بالخطة الاستثمارية لكافة الجهات التابعة للوزارة.

ومن جانبه، عبّر اللواء طارق مرزوق عن خالص شكره وتقديره لوزير الإسكان على تلبية الدعوة لزيارة محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة جادة نحو حل كافة المشكلات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيدًا بحرص المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على متابعة المشروعات على أرض الواقع والذي يُعد نموذجًا يحتذى به في العمل التنفيذي، حيث المواطن المصري لا يحتاج سوى المصداقية والوضوح في التعامل مع المشروعات القومية، بما يساهم في رفع المعاناة عنه وتحقيق حياة كريمة.

كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الدقهلية تفتخر بوجود مدينة "المنصورة الجديدة" على أرضها، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تمثل مستقبلًا عمرانيًا وتنمويًا واعدًا، موجهًا الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه الكامل لمحافظة الدقهلية، خاصة فيما يتعلق بحل مشكلة محطة معالجة الصرف الصناعي المعالج بالمنطقة الصناعية بجمصة ، وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من محطة مياه ميت فارس.

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ الدقهلية، على حجم الاستثمارات التي تم ضخها بمدينة المنصورة الجديدة قطاعات الخدمات والمرافق والكهرباء والإسكان والزراعة بتكلفة إجمالية ٣٣ مليار جنيه، وكذا موقف قطع الأراضي الاستثمارية لتوفير الخدمات وفرص العمل، وموقف مشروع سكن مصر، بعدد ٤٧٠٤ وحدات، ومشروع جنة بعدد ١١٢٣٢ وحدة، والإسكان ذي الطابع الساحلى ١٣٦٨ وحدة، و٢١٠٣ وحدات بالمرحلة الأولى، بجانب مشروعات المرافق بالمرحلة الثانية بالمدينة، بجانب خزان مياه ومحطة معالجة صرف صحي، وامداد خطوط سحب لمحطة تحلية المياه، ومشروع الخدمات وتشمل كورنيش المدينة وبه الممشى السياحي، ومبني الكنيسة، وقسم الشرطة ومبني الاطفاء وملحقاته، بجانب مشروعات الخدمات الجاري اسنادها وتشمل مبنى إسعاف ومدرسة تعليم اساسي، وايضا مشروع سكني "جنة".

ووجه، وزير الاسكان خلال الاجتماع بوضع خطة لتسليمات الوحدات السكنية الموجودة بالمدينة، والأراضي التي تم تخصيصها والتي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، والمتابعة الدورية لكافة الأعمال الجاري تنفيذها.

كما اطلع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية على عدد من الشكاوي الواردة من المواطنين بالمدينة، مستعرضًا الحلول والإجراءات المتخذة والحلول النهائية لتلك الشكاوى وتلبية طلبات المواطنين، ومنها توفير عدد من الخدمات بالمدينة وتوفير شبكة مواصلات، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بوضع خطة وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة لوجود كافة الخدمات بالمدينة، مع العمل على زيادة شبكة المواصلات المؤدية لمدينة المنصورة الجديدة من مختلف المناطق.

كما شدّد "مرزوق" على أهمية دعم مدينة المنصورة الجديدة بوسائل مواصلات ملائمة، قائلا: "المواصلات أحد أهم الوسائل لتحقيق التنمية العمرانية، ودعمها ضرورة حتمية".