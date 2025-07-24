الاقتصاد

4660 جنيهًا لعيار 21.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس

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4660 جنيهًا لعيار 21.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الخميس، 24 يوليو 2025 06:07 م

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 24 يوليو  2025،  عيار 21  مبلغ 4660 جنيهًا، وسجل عيار 24 مبلغ 5325جنيهًا، للجرام وسجل الجنيه الذهب 37280 جنيهًا.


أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37280جنيهًا


وتأتى أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة وذلك  نتيجة حالة القلق التى تسود الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية .

 


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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