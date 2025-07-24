الاقتصاد

سعر ذهب عيار 24 يسجل 5325 جنيها للجرام اليوم الخميس 24-7-2025

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سعر ذهب عيار 24 يسجل 5325 جنيها للجرام اليوم الخميس 24-7-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 24 يوليو 2025 09:00 م

تراجعت أسعار الذهب بحوالى 30 جنيها خلال تعاملات اليوم الخميس 24-7-2025، متأثرةً بعمليات جنى الأرباح وذلك بعد الارتفاعات التى حققها خلال 5 أسابيع.

 

وشهدت سعر الأوقية انخفاضا ملحوظا فى الأسواق العالمية بحوالى 25 دولار لتصل إلى 3365 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3106 جنيهات للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر: 37280 جنيهًا


يأتى هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3401 دولار للأونصة ويتداول اليوم عند 3365 دولارًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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