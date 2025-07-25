شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ405.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالى 405.25 درهم إماراتى. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.

سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 405.25 درهم

عيار 22 سجل 375.25 درهم

عيار 21 سجل 359.75 درهم

عيار 18 سجل 308.50 درهم

عيار 14 سجل 238.50 درهم

عيار 12 سجل 204.50 درهم

الأونصة 12604.75 درهم

الجنيه الذهب 2878.00 درهم

الأونصة بالدولار 3364.06 دولار

و نجح الذهب عالميًا فى تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حاليًا منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولارا للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون فى ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائى للتفاوض على اتفاق تجارى حتى 12 أغسطس.