الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 25-7-2025

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تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 25-7-2025

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار، أمام الجنيه، استقرار في الأونة الأخيرة، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وجاء سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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