تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 25-7-2025

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار، أمام الجنيه، استقرار في الأونة الأخيرة، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

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محمد يوسف

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