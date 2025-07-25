شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع أراضي بمساحة 58 ألف فدان بسفنكس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات موقف طلبات توفيق أوضاع المواطنين والكيانات ومشروعات المرافق والطرق بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك من خلال تقارير دورية عن الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة.

وشدد شريف الشربيني، على ضرورة اختيار البدائل المناسبة لتوفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة للحفاظ على الموارد، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة لسرعة تنميتها، ولا سيما أن مدينة سفنكس الجديدة تقع على شبكة طرق ومحاور إقليمية رئيسية وثانوية بجانب الطرق المقترح تنفيذها، وتتميز بتنوع استعمالات الأراضي بها.

قال المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إنه تم تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع من المواطنين والكيانات المتواجدة بالمدينة، على مساحة إجمالية 58454 فدانا بالمدينة، وتم وجارٍ دراسة تلك الطلبات.



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ طريق محور سفنكس " بطول 16 كم مرحلة أولى بجانب أعمال التوسعة بنسبة تنفيذ متقدمة، وكذا الطريق الرابط وخط مياه قطر (400/500 مم ) من توسعات مدينة الشيخ زايد حتى محور سفنكس، والتغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، والأعمال الاستشارية لمأخذ مياه الشرب من الرياح البحيري ومحطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة بطول 15 كم تقريبا، والروافع اللازمة للمدينة.



وقال أحمد إبراهيم أنور: تشمل المشروعات أعمال تنفيذ الفرمة التمهيدية لعدة طرق داخلية، وشبكات المرافق الخاصة بها ضمن المرحلة الأولى العاجلة للمدينة، بجانب المشروعات الجاري البدء في تنفيذها وتشمل شبكات كهرباء، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.