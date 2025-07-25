الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه بالبنوك

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سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الجمعة، 25 يوليو 2025 10:46 ص

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية، أول أمس الأربعاء بمناسبة العطلة الرسمية، 49 جنيها للشراء، وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة كالآتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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