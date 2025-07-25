الارشيف / الاقتصاد

انخفض 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-7-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • انخفض 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-7-2025 1/3
  • انخفض 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-7-2025 2/3
  • انخفض 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-7-2025 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفض 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 25 يوليو 2025 03:30 م

انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بقيمة 9 قروش، ليسجل سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية-نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية- وسجل الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى سعر 13.02 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

dfd97aa0c7.jpg

الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.06 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.02  جنيه للشراء.

13.10  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.02 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.06  جنيه للشراء.

13.10  جنيه للبيع.

539deb9e75.jpg

الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.05 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

13.09 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.06  جنيه للشراء.

13.09  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.01 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements