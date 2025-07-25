شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أبوظبى للغة العربية ينظم "كونجرس العربية والصناعات الإبداعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، دورة عام 2025 من "كونجرس العربية والصناعات الإبداعية» من 14 إلى 15 سبتمبر 2025، تحت شعار «إعادة تخيّل الإبداع العربي: الابتكار في السرد وتعزيز تفاعل الجمهور».

وفي بيان صادر عن المركز؛ قال إن انعقاد الكونجرس يأتي بصيغة متجددة وهوية مستقلة، ليواصل النجاحات التيحققها في دوراته السابقة، وترسيخ مكانته أول منصة دولية متخصصة تسلط الضوء على جماليّات الإبداع العربي، وإمكاناته المستقبلية، وتطرح رؤى متجددة لتعزيز الحضور العربي في الصناعات الإبداعية، ضمن أطر علمية ومنهجية تخدم أهداف التنمية المستدامة في المجالين الثقافي والاقتصادي.



ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة المهنية المتخصصة، تشمل ورش عملوجلسات تدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والنشر الرقمي، وكتابةالسيناريو، وإنتاج الكتب الصوتية، وصناعة الألعاب، إضافة إلى مهارات تصميمنماذج أعمال مبتكرة ومستدامة في العصر الرقمي.



وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «كما أناللغة العربية لغة الشعر والفلسفة والعلم، فإنها أيضاً لغة الاختراع والابتكاروالخيال. ويأتي كونغرس العربية والصناعات الإبداعية لتعزيز الاهتمام بالإبداعالعربي وصونه، والارتقاء به، واستكشاف فرص استثماره عبر أدوات التقنيةالحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف بناء سردية عربية جديدة تُسهم في دفععجلة التنمية، وتُقيم جسور حوار حضاري تتجاوز الحدود وتخاطب العالم».



ويشهد الكونجرس على مدى يومين مشاركة نخبة من المبدعين العرب والدوليين، وصنّاع القرار في الشأن الثقافي والإعلامي، والمبتكرين في مجالات الفنوالتعليم والتكنولوجيا وقادة الأعمال، إلى جانب صنّاع المحتوى من داخلأبوظبي وخارجها، في إطار برنامج غني بالنقاشات المتخصصة، وورش العمل، وفرص التبادل المعرفي، ما يعزز بناء الشراكات العالمية وتكامل الجهود لتطويرقطاع الصناعات الإبداعية العربي.



ويشمل الكونجرس جلسات حوارية وتفاعلية تجمع كُتّاباً ومخرجين وخبراء فيالتقنية والإعلام، إلى جانب فعاليات لتوقيع الكتب، تتيح للجمهور التفاعل المباشرمع صُنّاع المحتوى واستكشاف آفاق الصناعات الإبداعية العربية.



ويتضمن الكونجرس أيضاً ورش عمل لبناء القدرات المهنية، تُقدَّم بالتعاونمع جهات عالمية وإقليمية رائدة مثل غوغل، وأمازون لخدمات الويب، وتيكتوك، وأدوبي، وغرفة سرد للكتابة الدرامية. وستشمل هذه الورش مجموعةواسعة من الموضوعات، بما في ذلك التصميم الرقمي، وكتابة السيناريو، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى العربي، وتكنولوجياالتعليم، وديناميكيات سوق الكتب المسموعة، ونماذج أعمال المحتوى الرقمي، وتطوير الألعاب.



ويُعد الكونجرس منصة استراتيجية لإطلاق مبادرات جديدة واستكشاف أسواقواعدة، ودعم المواهب وربطها بالمؤسسات الرائدة، ما يسهم في إحداث نقلة نوعيةفي موقع الصناعات الإبداعية العربية ضمن المشهد العالمي.



ومن أبرز المبادرات المضافة هذا العام، برنامج «كونغرس الشباب»، الذييُخصص مساحة فاعلة لطلاب الجامعات، ويهدف إلى تمكين الجيل المقبل منالقادة والمبدعين في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والفنون. ويشمل البرنامجاستعراضات تفاعلية للمواهب الشابة، وورشاً لتنمية القدرات، إلى جانب جائزة"ابتكار الشباب" لتحفيز الإبداع، ما يجعله استثماراً استراتيجياً فيالمستقبل، ويمنح المشاركين فرصة التفاعل مع خبراء المجال والحصول علىاعتراف دولي بمواهبهم.