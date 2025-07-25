شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-7-2025.. المتوسط 13.06 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية-نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية- وسجل الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى سعر 13.02 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.06 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.02 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.02 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.06 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.05 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

13.09 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.06 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.01 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.