صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها المقاولات ومواد البناء

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 25 يوليو 2025 05:23 م
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 5.6%، 5.4%، على التوالي، أعقبهما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي.
وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.7%، فيما تراجعت 5 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.8%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، ونزل قطاعا السياحة والترفيه، والعقارات بنسبة 0.4%، 0.2%، على الترتيب.
وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 42078.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16516.15 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 18.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.382 تريليون جنيه إلى 1.389 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 449.3 مليار جنيه إلى 451.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.
