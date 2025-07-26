شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 80% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 26 يوليو 2025 03:00 ص
وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10%، وفي المركز الرابع تأتي شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.8%، وفي المركز الخامس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6%.
وجاء في المركز السادس شركة شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه بنسبة 4.9%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 1.551 مليار جنيه بنسبة 4.5%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.539 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 4.3%، على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 42078.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16516.15 نقطة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز