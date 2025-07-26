شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025 في الإمارات.. عيار 21 بـ358 درهمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارًا فى الأسعار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 358 درهمًا إماراتيًا، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 403.25 درهم

عيار 22 سجل 375.25 درهم

عيار 21 سجل 358 درهما

عيار 18 سجل 308.50 درهم

عيار 14 سجل 238.50 درهم

عيار 12 سجل 204.50 درهم

الاونصة 12604.75 درهم

الجنيه الذهب 2878.00 درهم

الأونصة بالدولار 3364.06 دولار

ونجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.