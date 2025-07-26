شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالسبت، 26 يوليو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا ملحوظًا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، حيث سجل عيار 21 سعر 28.650 دينار.
ويترقب المستثمرون فى الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، فى ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.750 دينار
عيار 22 سجل 30.500 دينار
عيار 21 سجل 28.650 دينار
عيار 18 سجل 24.950 دينار
عيار 14 سجل 19.400 دينار
عيار 12 سجل 16.625 دينار
الأونصة1034.800 دينار
الجنيه الذهب232.900 دينار
الأونصة بالدولار3386.92 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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