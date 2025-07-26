شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المحمول: نؤيد تنظيم استيراد الهواتف.. وعدم تطبيق القرار بأثر رجعي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية دعمها الكامل وتثمينها لجهود الدولة في تنظيم حوكمة دخول واستيراد أجهزة التليفون المحمول، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل السوق المصري ومكافحة الممارسات العشوائية.

وأكدت الشعبة في بيان لها، اليوم، أهمية تنفيذ ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، وما تم نشره عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، وكذلك الصفحة الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن عدم تطبيق القرار بأثر رجعي.

وشددت الشعبة على ضرورة الالتزام الصارم بهذا التوضيح الحكومي، حرصًا على مصالح التجار والمستوردين الذين التزموا بالإجراءات القانونية المعمول بها قبل صدور القرار، وتفاديًا لأي أضرار مادية قد تلحق بهم نتيجة تطبيق القرار على شحنات سابقة للوائح الجديدة.

وأعربت الشعبة عن تطلعها لاستمرار التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق التوازن بين ضبط السوق ودعم قطاع الاتصالات، الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.