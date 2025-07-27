شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان المشروعات الجارى تنفيذها واستعدادات تسليم وحدات جنة 4 بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، والتي تشمل مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة، ومشروع الخط الجديد الناقل للمياه من محطة رافع مأخذ برقاش، بجانب الأعمال الأخيرة بمشروع جنة 4 استعدادا لتسليم الحاجزين، وأعمال التطوير بالمدينة، وذلك من خلال تقارير دورية ونتائج جولات لمسئولي الوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروعات، والمتابعة الميدانية بمواقع الأعمال وتذليل أي عقبات إن وجدت، بهدف دفع معدلات العمل وتحقيق التنمية المطلوبة.

وحول تفاصيل المشروعات، أوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ مشروعات صرف صحي بأقطار 1200 مم و1000 مم و800 مم و630 مم و250 مم لكامل منطقة امتداد المدينة بالقرار الجمهوري 77 لسنة 2017، وكذا تنفيذ خطوط المياه بأقطار 1200 مم للتغذية من المحطة الرئيسية بالشيخ زايد، وخطوط التوزيع بأقطار 800 مم و630 مم و250 مم، مشيرة إلى أن منطقة التوسعات تم تخطيطها لتكون على نفس طراز مدينة الشيخ زايد.

وفي السياق ذاته، تفقدت المهندسة مروة حسين، مشروع "جنة 4"، لمتابعة سير الأعمال النهائية والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام من زراعة، وإنارة، ورصف.

وخلال الجولة، تم التأكيد على جودة التشطيبات النهائية، والالتزام بالجدول الزمني للتسليم والاستعداد لتسليم الوحدات في 34 عمارة للحاجزين قريبًا.

كما تفقدت المهندسة مروة حسين، أعمال تنفيذ مشروع خط المياه الناقل بقطر 2200 مم من الصلب، والمخصص لنقل مياه النيل من محطة رافع المأخذ ببرقاش إلى محطة رافع البوستر، ثم إلى محطة تنقية المياه بمدينة الشيخ زايد.

وقالت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن هذا المشروع يتم تنفيذه للإسراع في استكمال مشروعات البنية التحتية، خاصة مشروعات المياه والصرف، بهدف تأمين واستمرارية وصول مياه الشرب النقية إلى المواطنين في مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، وذلك في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية التي تشهدها المدينتان.

وأوضحت أن إجمالي طول المشروع يبلغ 5000 متر، ويتم تنفيذه من خلال شركتين متخصصتين، مشددة خلال جولتها على ضرورة ضمان حسن سير الأعمال، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على الجدول الزمني للمشروع، مع دفع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.

وأشارت رئيس الجهاز إلى أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات وتعزيز عوامل الأمان والسلامة المرورية، تم الانتهاء من تركيب عدد من اللوحات الإرشادية والتحذيرية الجديدة بعدة مناطق حيوية داخل المدينة، بالإضافة إلى استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي 17، واستكمال مرمات وأرصفة الطريق الدائري (طريق البستان)، ورفع كفاءة السلالم الفرعونيّة بالحي 13.

وشملت الأعمال أيضاً تركيب لوحات توجيهية للمواقع الخدمية والمرافق العامة، بالإضافة إلى لوحات تحذيرية في المناطق التي تشهد كثافات مرورية أو أعمال صيانة لضمان سلامة المواطنين والمركبات.