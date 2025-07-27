شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 200 ألف طن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصادرات الغذائية المصرية أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا للتقرير الأسبوعي رقم 26 الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم تصدير نحو 200 ألف طن من المنتجات الغذائية عبر 3000 رسالة صادرة عن 1115 شركة مصرية، إلى 171 دولة حول العالم.

وتضمنت الرسائل التصديرية أكثر من 660 صنفًا من المنتجات الغذائية، شملت المولاس (العسل الأسود)، والخضراوات والدرنات، والدقيق، ومنتجات الحبوب، ومجموعة متنوعة من السلع الغذائية المصنعة.

وتقدمت البطاطس قائمة الخضراوات المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تلتها الفاصولياء بأنواعها بنحو 6 آلاف طن، ثم الخضراوات المشكلة المجمدة بكمية بلغت 5 آلاف طن، ليصل إجمالي صادرات الخضراوات إلى 30 ألف طن شملت 48 صنفًا مختلفًا.

وفي قطاع الفواكه، تصدرت الفراولة الصادرات بكمية 8 آلاف طن، تلتها الموالح بنحو 5 آلاف طن، ثم العنب الطازج بواقع 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي صادرات الفواكه 21 ألف طن تمثل 27 صنفًا.

واستقبلت الأسواق الدولية هذه الصادرات في مقدمتها إسبانيا ولبنان والسودان وكندا، ضمن قائمة تضم 171 دولة استوردت منتجات غذائية مصرية خلال الأسبوع.

وجاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى من حيث عدد الرسائل المصدرة بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 355 رسالة، ثم ميناء سفاجا بـ 335 رسالة.

وفي سياق تعزيز الثقة في الصادرات المصرية، أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 860 شهادة صحية للتصدير، وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية المطلوبة في الأسواق المستوردة.

كما أصدرت الهيئة 443 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 346 شركة، بالتوازي مع تنفيذ 37 زيارة تفتيش واعتماد لمحطات ومراكز التعبئة، وتسجيل منشآت جديدة ضمن القوائم المعتمدة، وهو ما يعكس استمرار جهود الهيئة في دعم انسيابية حركة التصدير وضمان جودتها.