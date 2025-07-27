شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني يواصل التراجع منتصف تعاملات اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 12:53 م

واصل سعر الجنيه الإسترلينى تراجعه أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري منتصف تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025، ليسجل فى البنك المركزى 66.32 جنيه للشراء ،و 66.53 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 65.54 للشراء، و66.16 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترلينى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.



وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك الأهلى المصرى

65.54 جنيه للشراء

66.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك مصر

65.54 جنيه للشراء.

66.16 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك الإسكندرية

65.51 جنيه للشراء.

66.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك التجارى الدولى

65.49 جنيه للشراء

66.13 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك القاهرة

66.28 جنيه للشراء

66.57 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.80 جنيه للشراء

66.44 جنيه للبيع