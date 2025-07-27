شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها الاتصالات بنسبة 2.4% والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاحد ، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.7%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، وقفز قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، ونما قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.3%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ونزل قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، 0.2%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 106.6 آلاف عملية لعدد 218 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2%، والعرب على 5.82%، واستحوذت المؤسسات على 19.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 22.7 مليون جنيه، 176.4 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأحانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 148.1 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 50.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 16273 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2095 نقطة.