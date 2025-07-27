شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025 امام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات ، بالبنك المركزي المصري 48.80 جنيه للشراء و 48.94 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الأحد ،بالبنك الأهلى عند 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.83 جنيه للشراء و 48.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.83 جنيه للشراء.

48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.