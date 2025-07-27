شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4,630 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5,291 جنيهًا للجرام

عيار 21 : 4,630 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3,968 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.