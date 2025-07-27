شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: "القناة للتوزيع" تنهى أزمة انقطاع التيار فى مدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة أنهت أزمة انقطاع التيار الكهربائى بمدينة الشروق التى استمرت على مدار 6 أيام متواصلة نتيجة انسحاب الجهد من محطة محولات الشروق التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة التقى اليوم برئيس جهاز مدينة الشروق وقدم حلول لإنهاء الأزمة الناتجة عن عطل محطة محولات الشروق التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، موضحا أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء نجحت فى إيجاد حل جزرى لإنهاء معاناة المواطنين بعد فشل المصرية للنقل فى حلها وذلك من خلال إعادة توزيع الأحمال على مصادر تغذية بديلة.

وأشار المصدر إلى أنه منذ اليوم لن تشهد مدينة الشروق انقطاعات إلا التى تنتج عن تغير مصدر التغذية ولا تتعدى الـ10 دقائق.