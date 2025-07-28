شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ37,040 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 28 يوليو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر.أسعار الذهب فى مصر اليوم:
- عيار 24: 5,291 جنيهًا للجرام
- عيار 21 : 4,630 جنيهًا للجرام
- عيار 18: 3,968 جنيهًا للجرام
- الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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