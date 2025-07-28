شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ357 درهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 357 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.

سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 402.25 درهم

عيار 22 سجل 372.25 درهم

عيار 21 سجل 357.00 درهم

عيار 18 سجل 305.75 درهم

عيار 14 سجل 236.75 درهم

عيار 12 سجل 203.00 درهم

الاونصة 12511.50 درهم

الجنيه الذهب 2856.00 درهم

الأونصة بالدولار 3336.34 دولار

في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

جاء التزايد في الإقبال على المخاطرة مدفوعًا بالتفاؤل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية المحتملة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن حلًا تجاريًا تفاوضيًا مع الولايات المتحدة في متناول اليد، بينما صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال انهيار المحادثات.