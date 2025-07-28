شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 داخل البنوك.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 28 يوليو 2025، استقرار ملحوظ أمام الجنيه، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

وجاء سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 48.80 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.83 جنيه للشراء.

48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.