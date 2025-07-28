شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 28 يوليو 2025.. عيار 18 يسجل 4040 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 18 سعر 4040 جنيها وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5366 جنيهًا

عيار 21: 4595 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3130 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,360 جنيهًا

سجلت أوقية الذهب مستوى 3,336 دولارًا في أحدث التداولات، وسط محاولات للعودة إلى الاتجاه الصاعد بعد تراجعات محدودة خلال الأسبوع الماضي



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



