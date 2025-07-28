شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الاثنين 28-7-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.353 جنيه للشراء.

13.407 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.481 جنيه للشراء.

13.401 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.481جنيه للشراء.

13.399جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.371جنيه للشراء.

13.401جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.47جنيه للشراء.

13.4جنيه للبيع