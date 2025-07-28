شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس الجديدة تشهد حركة عمرانية بمشاركة القطاع الخاص و300 مليار عوائد متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن طرح عدد 8 قطع أراضٍ فضاء للبيع داخل مدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك من خلال مزايدة علنية مقرّر عقدها يوم السبت 16 أغسطس 2025، بحسب بيان الشركة مؤخرا للبورصة .

وذكرت الشركة أن قطع الأراضي المطروحة مخصصة لأغراض سكنية، وتقع في مواقع مختلفة داخل المدينة، بمساحات صغيرة على أن يتم البيع وفقاً لكراسة الشروط بنظام المزايدة العلنية في إطار خطة الشركة لتعظيم وتنويع مصادر الدخل، واستغلال كافة الاصول بحسب بيان الشركة للبورصة.

و حققت مصر الجديدة للإسكان صافي ربح بلغ 478.05 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقارنة بـ748.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 530.82 مليون جنيه، مقابل 239.68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2024، بما يعكس نمواً ملحوظاً في النشاط التشغيلي.



فعليا تسعى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، برئاسة الدكتور سامح السيد حمودة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لتعظيم الاستفادة من أصولها بمدينة "نيو هليوبوليس" هليوبوليس الجديدة شرق القاهرة، عبر خطة استراتيجية يقودها الدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المناطق غير المستغلة.

وتهدف الخطة إلى تحقيق إيرادات تتجاوز 300 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، عوائد الشراكة مع القطاع الخاص ،بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في شرق العاصمة.