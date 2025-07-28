شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين باستثناء صعود "السياحة والترفيه" والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، 2.6%، 2%، على الترتيب، وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.7%، على الترتيب.

وانخفض قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 1.6%، ونزل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، ثم قطاعا البنوك، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.9%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.388 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.6 آلاف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.04%، والعرب على 4.02%، واستحوذت المؤسسات على 29.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 55 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، 79.8 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 73 مليون جنيه، 935.5 ألف جنيه، 79.8 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 34076 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 41784 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15305 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 13719 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 16085 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2084 نقطة.