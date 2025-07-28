شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر مساء الاثنين.. وعيار 21 عند 4595 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، حيث ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – عند مستوى 4595 جنيهًا، وذلك بعد تراجعات طفيفة سجلها المعدن الأصفر في وقت سابق من اليوم، متأثرًا بالتحركات المحدودة في سعر الأونصة عالميًا وتراجع الإقبال المحلي.

عيار 24: 5251 جنيهًا

عيار 21: 4595 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3063 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36760 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم:



وتتسم تعاملات الذهب في السوق المصري بالتقلب على مدار اليوم، حيث يتغير السعر بمعدل يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، متأثرًا بالعوامل الخارجية مثل حركة الأوقية فى البورصات العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب محليًا.

وعلى الصعيد العالمي، تحافظ أسعار الذهب على توازنها في ظل تطورات متسارعة في المشهد التجاري الدولي، حيث ساهم الاتفاق الأمريكي الأوروبي الأخير بشأن التعريفات الجمركية في تخفيف حدة التوترات التجارية، ما قلل من شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.

كما تترقب الأسواق حاليًا نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر على مدار يومي 29 و30 يوليو، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة. هذا الاجتماع، إلى جانب بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة خلال الأسبوع – وعلى رأسها بيانات الوظائف ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – يُعد محوريًا في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.