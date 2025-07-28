شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب 4040 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي ، وشهد سعر أونصة الذهب العالمي تقلبات خلال تداولات اليوم فبعد أن افتتح الذهب تداولات اليوم على فجوة سعرية هابطة متراجعاً عند المستوى 3329 دولارا للأونصة، ارتفع السعر إلى المستوى 3337 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 3324 دولارا للأونصة.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5251 جنيهًا

عيار 21: 4595 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3063 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36760 جنيهًا

وعلى الصعيد العالمي، تحافظ أسعار الذهب على توازنها في ظل تطورات متسارعة في المشهد التجاري الدولي، حيث ساهم الاتفاق الأمريكي الأوروبي الأخير بشأن التعريفات الجمركية في تخفيف حدة التوترات التجارية، ما قلل من شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.