شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 28-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم الاثنين 28-7-2025 امام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات، بالبنك المركزى المصرى إلى 48.70 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى إلى 48.74 جنيه للشراء و 48.84 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.74 جنيه للشراء و 48.84 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة سجل 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر 48.73 جنيه للشراء و 48.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.73 جنيه للشراء.

48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.