الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى يتراجع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025

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سعر الجنيه الإسترلينى يتراجع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 29 يوليو 2025 11:07 ص

تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى  بالبنوك العاملة بالسوق المصري بدايه تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.36 جنيه للشراء ،و  65.55 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 64.84 للشراء، و 65.16 للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
64.84  جنيه للشراء
65.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
65 جنيه للشراء.
65.26 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
64.83 جنيه للشراء.
65.15  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
64.86 جنيه للشراء
65.16  جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
65.21  جنيه للشراء
65.69 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
65.04 جنيه للشراء
65.28  جنيه للبيع

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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