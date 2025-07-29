شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تحافظ على صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 34094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 41818 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 15319 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10187 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13749 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3460 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.55% ليصل إلى مستوى 15514 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: مصر للزيوت والصابون، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.515 مليون وثيقة بدلا من 2.5 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للصناعات الهندسية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، ومستشفى النزهة الدولي، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2 عدد 100 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 15 سهمًا، 1.5 مليون سهم، 6650 سهم، 17991 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 10 ملايين سهم، 63.9 لف سهم، 250 ألف سهم، 40 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والدولية للمحاصيل الزراعية، وجولدن تكس للأصواف، والأهرام للطباعة والتغليف، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعربية للمحابس، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، عدد 1.1 مليون سهم، 18.5 ألف سهم، 18 ألف سهم، 71.8 ألف سهم، 8.7 مليون سهم، 442.5 ألف سهم، 6350 سهم، 35 ألف سهم، 7806 سهمًا، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الصيدلي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 20.3 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على الترتيب.

فيما أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى عدد 479.1 ألف سهم، واشترت الثانية عدد 41 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.10% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة 45 ألف سهم، فيما باعت الشركة المصرية للدواجن عدد 338.5 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 871.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 73%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 504.9 مليون جنيه مقارنة مع 191.5 مليون جنيه بنسبة نمو 164%.

في سياق آخر أعلنت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، موافقة مجلس الإدارة على إنشاء فرع للشركة بدولة ليبيا وممارسة كافة الأنشطة المطابقة لأغراض الشركة، والموافقة على السماح للشركة بدخول شراكة مع الشركات والمستثمرين الليبيين.