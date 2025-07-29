شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى بوزير الطاقة الاماراتى بأبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنيه التحية الإماراتي وذلك بإمارة ابوظبي .

جاء اللقاء في إطار المحور السادس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية كمركز إقليمي للطاقة.

استعرض الوزيران أوجه التعاون في كافة المجالات الخاصة بقطاع الطاقة في ضوء التزام البلدين بتعزيز الشراكة في هذا المجال، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق التكامل الإقليمي .

كما اتفق الوزيران علي عقد مجموعة عمل مشتركة من كلا الوزارتين للاستفادة من قصص النجاح الخاصه بكل وزاره.

وفي ختام اللقاء ، وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة إلى نظيره الإماراتي لزيارة جمهورية مصر العربية

رافق الوزير في الزيارة الرسمية كل من المهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة لشئون الانتاج و ناصر شومان وكيل الوزارة للنقل والتسويق والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.